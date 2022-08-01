Из Тюменской области направлена новая партия гуманитарной помощи Донбассу

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Очередная фура в ближайшее время доставит груз, сформированный Тюменским региональным отделением "Единой России", для жителей ДНР, ЛНР и других освобожденных территорий? cjj,oftn ghtcc-cke;,f gfhnbb.

В Донецкой и Луганской народных республиках налаживается мирная жизнь, и Тюменская область принимает в этом активное участие, отметил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

"Сбор помощи для эвакуированных из Донецка и Луганска мы начали с 20 февраля и не прекращали ни на один день. Наша поддержка по-прежнему нужна тем, кто живет на Донбассе. В этой фуре мы отправляем продукты питания длительного хранения и рюкзаки со школьными принадлежностями, необходимыми детям для учебы", – рассказал он.

Артюхов поблагодарил организации и жителей области, которые предоставили товары для отправки, а также ребят-волонтеров во главе с руководителем волонтерского центра "Единой России" Ольгой Швецовой, добровольцев движения "Мы вместе" и активистов "Молодой гвардии Единой России".

175 школьных наборов и рюкзаков помогли собрать члены регионального отделения "Союза женщин России" во главе с его председателем, зампредом Тюменской облдумы, членом фракции "Единой России" Натальей Шевчик. Кроме того, активистки движения подготовили для ребят подшефного Краснодона 150 рюкзаков с тетрадями, красками и альбомами для рисования, пакетами для сменной обуви и другими нужными принадлежностями.

"Мы отправляем гуманитарную помощь уже более шести месяцев, за это время к сбору подключилось множество организаций, коллективов, люди регулярно приносят продукты, товары в наши волонтерские центры, открытые на всей территории юга области. Сейчас в приоритете подготовка ребят к школе, чтобы у них было все необходимое для учебы – книги, учебники, канцелярские принадлежности", – отметила Ольга Швецова.

При поддержке регионального отделения "Единой России" было отправлено 12 фур с гуманитарной помощью.