В Тюменском районе зерновые культуры убрали с четверти площадей

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Зерновые и зернобобовые культуры в Тюменском районе убраны с 3 тыс. 566 га - это 25% от общей засеянной площади. Урожайность составляет 29,3 ц/га, сообщает администрация муниципалитета.

Как отмечают в управлении АПК района, в прошлом году на 31 августа урожайность была в два раза меньше и составляла всего 14,7 ц/га.

Лидерами по уборке являются АО "Успенское", АО "Мальковское" и ЗАО "Птицефабрика Пышминская", которые уже успели убрать более половины посевных площадей.

Также продолжается уборка овощных культур. Картофель собран на площади 230 га (13,5% от общей площади), урожайность - 181 ц/га. Также с 20 га (6,3 % общей площади) убраны овощи: свекла, морковь, капуста, лук.