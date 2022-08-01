  • 31 августа 202231.08.2022среда
  • USD60,3677
    EUR60,5752
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменском районе зерновые культуры убрали с четверти площадей

Экономика, 18:03 31 августа 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Зерновые и зернобобовые культуры в Тюменском районе убраны с 3 тыс. 566 га - это 25% от общей засеянной площади. Урожайность составляет 29,3 ц/га, сообщает администрация муниципалитета.

Как отмечают в управлении АПК района, в прошлом году на 31 августа урожайность была в два раза меньше и составляла всего 14,7 ц/га.

Лидерами по уборке являются АО "Успенское", АО "Мальковское" и ЗАО "Птицефабрика Пышминская", которые уже успели убрать более половины посевных площадей.

Также продолжается уборка овощных культур. Картофель собран на площади 230 га (13,5% от общей площади), урожайность - 181 ц/га. Также с 20 га (6,3 % общей площади) убраны овощи: свекла, морковь, капуста, лук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# зерно , овощи , Тюменский район , уборочная кампания

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 31.08.2022В Тюменском районе зерновые культуры убрали с четверти площадей
14:47 31.08.2022Инновационное предпринимательство в ТюмГУ начнут изучать с октября
14:11 31.08.2022В Тюменской области строят школы с умным освещением и управляемыми крышами 
13:16 31.08.2022Пчеловод из Нижнетавдинского района собирает мед на основе клевера, липы и лабазника