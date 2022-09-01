У центра студенческой и молодежной науки ТюмГМУ - новый председатель

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Центр студенческой и молодежной науки Тюменского медуниверситета возобновит работу после летних каникул с новым председателем. Им стал студент четвертого курса направления "Лечебное дело" Николай Трусов, сообщает пресс-служба вуза.

В центр студенческой и молодежной науки входят 350 студентов ТюмГМУ всех направлений обучения, в основном старшекурсников. Главная задача — привлекать студентов в науку, в том числе через участие в грантовых программах.

17 сентября пройдет расширенное собрание центра для обучающихся вуза. Узнать больше о научных кружках ТюмГМУ они смогут на ярмарке студенческих научных кружков, которая состоится в конце сентября 2022 года.

Прежний председатель Анастасия Абрамова занимала пост в течение трех лет.