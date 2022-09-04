Александр Моор: ТЭК - локомотив и стимул для развития промышленных предприятий

| Фото: заводы.рф | Фото: заводы.рф

Когда учёные и геологоразведчики доказали, что недра Западной Сибири хранят огромные запасы нефти и газа — это стало открытием века. Когда в кратчайшие по мировым меркам сроки был построен крупнейший на планете топливно-энергетический комплекс — это назвали трудовым подвигом, а всех его создателей — героями. И это действительно так, заявил губернатор Тюменской области, поздравляя работников и ветеранов нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником.

Покорителям Севера пришлось работать не только в тяжелейших, порой экстремальных климатических и бытовых условиях. Они создавали этот уникальный комплекс - энергетическое сердце - в эпоху "холодной войны". От веры, профессионализма, самоотверженности, мужества работников отрасли зависело благополучие всего нашего государства. И они выдержали испытания. Сумели обеспечить энергетическую безопасность нашей Родины.

Сегодня вновь производственные коллективы нефтегазовой сферы на передовой экономического противостояния и перед ними та же цель — обеспечить энергетический суверенитет России.

Для Тюменской области ТЭК остается локомотивом и стимулом для развития промышленных предприятий, их результативной работы в части импортозамещения и решения современных технологических задач.

"Уверен, богатейшие отраслевые традиции, колоссальный потенциал, верность выбранному делу специалистов нефтяной и газовой промышленности позволят успешно преодолеть все сложности и добиться намеченных целей. Желаю здоровья и счастья, новых свершений и побед!" - сказал Александр Моор.