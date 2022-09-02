Самолетами авиакомпании "Азимут" можно улететь из Тюмени в Махачкалу с 16 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания "Азимут" приступает к выполнению полетов по направлению Махачкала - Тюмень с 16 сентября. Самолеты будут летать дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, сообщает аэропорт Рощино.

Вылет из Махачкалы в 00 часов 55 минут, прибытие в Тюмень в 6 часов 5 минут. Обратный рейс в столицу Дагестана из Тюмени в 7 часов 5 минут, прибытие в Махачкалу - 8 часов 25 минут. Время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта.

Полеты будут выполняться на комфортабельных Sukhoi Superjet 100, вместимостью до 108 пассажиров.