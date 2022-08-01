Жителей деревни Соколовка Тобольского района обеспечили чистой водой

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первую воду от водозабора "Соколовский" жителям деревни Соколовка Тобольского района подали 31 августа. Подрядчик проложил коммуникации на две улицы, сейчас ведет работы на двух оставшихся, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

Жители д. Соколовка уже могут получать технические условия на подключение и заводить воду в дома. Заявление подали уже порядка 50 человек, в деревне проживает 136.

Кроме этого, в колодцах установлены пожарные гидранты, куда спасатели беспрепятственно смогут подключить пожарные рукава. Это создает дополнительные условия для противопожарной защиты деревни.