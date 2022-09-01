Врач советует составить четкий распорядок дня школьника и неукоснительно соблюдать его

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Распорядок дня и неукоснительное его соблюдение позволит школьнику безболезненно втянуться в учебный процесс. В этом уверена главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

День, по ее рекомендациям, следует начинать с подъема в одно и то же время. Затем следует легкая разминка-зарядка, водные процедуры, по возможности утренний душ с контрастным ополаскиванием ножек (чередованием холодной и горячей воды) и полосканием горла водой комнатной температуры. Завтрак должен быть достаточным по калорийности, но сбалансированным завтрак - предпочтителен белково-овощной. Одежда по погоде с коррекцией для внутришкольного пребывания. "Если позволяет расстояние, ходите до школы пешком – пешие прогулки простое, но действенное укрепляющее средство", - советует Лейла Намазова-Баранова.

После детского сада или школы ребенку обязательно нужно вновь погулять. Активная прогулка с друзьями или родителями, переключение с умственных нагрузок на физические, возможность "поноситься" перед тем, как сесть за выполнение домашних заданий, – обязательный компонент укрепления физического и ментального здоровья ребенка.

Некоторые дети обедают в школе, но полдник и ужин точно будут дома, и они тоже должны быть сбалансированными. Кстати, чтобы ребенок на переменах не искал "перекусы", нужно позаботиться о них заранее и сложить дома в контейнер "вкусняшки" на целый школьный день. Это могут быть нарезанные соломкой овощи (морковка, сельдерей), сухофрукты, вяленые фрукты, бутерброд, например, с зерновым хлебом и сыром, ведь для высокой академической успеваемости каждому ученику нужны белок и глюкоза.

Вечером важно во время чистки зубов вновь прополоскать горло прохладной водой и сделать контрастные ванночки для ног. А главное – вовремя лечь в кровать. При этом в последний час перед сном следует исключить нагрузку на органы зрения – не смотрите телевизор, не сидите за компьютером, отложите гаджеты. Лучше спокойно почитать книги или поиграть в настольные игры.

В классе ребенок должен находиться в одежде, рассчитанной на температурный режим школы. Обязательное правило для учителей – проветривание класса не реже одного раза за урок и каждую перемену. В классе не должно быть душно.

Приучите ребенка не трогать руками лицо, не теребить нос, не посасывать в задумчивости колпачок ручки или кончик карандаша – все это неминуемо приведет к быстрому проникновению инфекционных агентов в организм. И, конечно, необходимо часто мыть руки с мылом или, как минимум, обрабатывать их антисептиками.

Любой ребенок должен знать, что не стоит стоять рядом с кашляющими или чихающими людьми, да и его самого надо научить кашлять или чихать "в локоток".

Безусловно, повышает иммунитет и дополнительный прием витаминов, например, витамина D, особенно в тех случаях, когда лето не было достаточно солнечным или не было возможности выехать в регионы с высокой инсоляцией.