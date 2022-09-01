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Три студентки ТюмГУ получили именные стипендии Почетного консула Республики Казахстан в Тюмени

Общество, 16:54 01 сентября 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Три студентки Тюменского государственного университета получили именные стипендии Почетного консула Республики Казахстан в Тюмени Владислава Квасова, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Дипломом I степени награждена магистрант финансово-экономического института Анастасия Кошкина, второй стала студентка магистратуры института химии Алина Дрягина, третье место у третьекурсницы института социально-гуманитарных наук Ульяны Филиной. Они получат единовременную стипендию в размере 100, 50 и 25 тыс. рублей соответственно.

Участие в конкурсе могли принять обучающиеся университета, которые являются гражданами Республики Казахстан. Всего в ТюмГУ учатся около 700 таких студентов. Эксперты оценили успеваемость кандидатов и наличие у них значимых достижений в научно-исследовательской, учебной и волонтерской деятельности.

На награждении Владислав Квасов призвал почетных консулов стран, представленных в регионе, а также руководителей предприятий и организаций Тюменской области, Югры и Ямала учреждать подобные формы поощрения для мотивации и поддержки как российских, так и иностранных талантливых студентов.

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# именные стипендии , ТюмГУ

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