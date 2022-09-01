Волновахскую школу № 4 полностью восстановили ямальские строители

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На 100 % восстановили Волновахскую школу № 4, единственную из разрушенных в ДНР, ямальские строители к 1 сентября. Благоустроена и прилегающая территория, сообщает правительство ЯНАО.

Ямал обеспечил как рабочую силу, так и строительные материалы для реконструкции школы. Восстановлением объекта на пике занимались больше 100 человек, работы проходили на площади 1 тыс. 500 квадратных метров. В школе восстановили и утеплили кровлю, возвели новые стены, поставили новые теплые окна и сделали яркие фасады. Внутри и снаружи установлена система видеонаблюдения. Школа полностью оборудована новой мебелью, компьютерами, учебниками, посудой.

Здание готово к отопительному сезону. Полностью восстановлены инженерные коммуникации: электрика, тепло-, водоснабжение. На прилегающей территории восстановлено футбольное поле, пострадавшее от снарядов, обустроена новая современная детская площадка. Вокруг школы оборудовано ограждение в соответствии с антитеррористическими нормами.