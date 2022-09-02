Тюменская область помогла краснодонским школьникам подготовиться к учебному году

Фото с официального сайта администрации Краснодона и Краснодонского района Фото с официального сайта администрации Краснодона и Краснодонского района

Школьные наборы от Тюменского регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" и общественников Тюменской области получили ученики из Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики к Дню знаний.

Заместитель главы администрации города Краснодона и Краснодонского района, председатель Совета женщин города Краснодона и Краснодонского района Татьяна Галушкина вручила рюкзаки с канцелярскими принадлежностями детям погибших военнослужащих.

Татьяна Галушкина поздравила школьников с Днем знаний и пожелала мирного неба, благополучия, здоровья, успехов в учебе, сообщается на официальном сайте администрации Краснодона и Краснодонского района.

"Мы должны держаться вместе, как одна семья, а Российская Федерация и Тюменская область всегда с нами", - заявила она.

Напомним, школьную форму, рюкзаки, канцелярские наборы и сладкие подарки получили от партии "Единая Россия" получили школьники Донбасса, проживающие в Тюмени в пунктах временного пребывания