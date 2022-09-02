Тюменская область вошла в десятку любимых направлений российских туристов летом 2022 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в Топ-10 любимых направлений российских туристов этим летом, сообщает аналитическая служба АТОР.

В Топ-5 регионов по объему продаж у туроператоров в России вошли (по убыванию количества бронирований) Краснодарский край, Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье и Крым.

Краснодарский край (не менее 50% всех продаж). Среди его курортов однозначный лидер – Сочи. Турпоток в Анапу и Геленджик просел из-за закрытых аэропортов, из-за чего немного уменьшился и общий организованный поток в край – на 5% по сравнению с 2021 годом. Средний чек на двоих летом (без перелета), по данным "Дельфина", составил около 68 тыс. рублей на двоих (+9,4% к 2021 году). Это согласуется и со статистикой других компаний.

В Северный Кавказ организованный поток вырос по сравнению с летом 2021 года вырос на 35%. Лидеры – Кавказские минеральные воды и Дагестан. Дагестан стал безусловным хитом этого лета по динамике турпотока, в том числе и благодаря чартерным программам туроператоров. Средний чек в Кавминводах – около 80 тыс. на двоих без перелета (не вырос по сравнению с 2021 годом), туры в Дагестан на чартере можно купить за сумму порядка 50 тыс. рублей на двоих. В регионе отмечен наименьший рост цен.

Санкт-Петербург – организованный летний турпоток в Северную столицу, по оценкам разных туроператоров, вырос на 50-55% по сравнению с летом 2021 года. Средний чек тура без перелета – около 35 тыс. рублей на двоих (+7% к 2021 году). Средняя продолжительность отдыха – порядка 3,8 ночи.

Москва и Подмосковье. Подмосковье в июне-августе выросло в количестве организованных туристов на 20% год к году, по оценкам "Дельфина". Москва показала прирост на уровне 10-15% у разных компаний. Средний чек отдыха в Подмосковье составил около 68 тыс. р. на двоих, рост +29% год к году, несмотря на некоторое сокращение средней продолжительности отдыха (с 6 до 5,5 ночей).

Крым – благодаря подъему бронирований в июле и начале августа Крым все же вошел в Топ-5 самых популярных направлений лета. Официальные данные по турпотоку на полуостров и оценке снижения ожидаются в ближайшее время. Средний чек тура в Крым летом (без перелета) составил около 70 тыс. рублей на двоих (+5% к 2021 году). Средняя продолжительность отдыха составила 8,9 ночей.

В Топе-10 самых популярных внутренних летних направлений помимо вышеперечисленных, – отдых на реках России (речные круизы), Калининградская область, Казань, Алтай, Тюменская область.