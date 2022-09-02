Строительство эстакады и капремонт обхода Тюмени завершат до середины декабря

| Фото: vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

Строительные и ремонтные работы на обходе Тюмени с закрытием одной полосы между Московским и Червишевским трактами начались с 20 августа. Параллельно с ремонтом покрытия подрядная организация возводит эстакады через тепломагистраль.

Как сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города, все работы на объекте завершатся до 15 декабря.

Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин рассказал, что рамках капитального ремонта планируется продлить улицу Андрея Бушуева с обустройством перекрестка магистральной улицы Уездной и возведением эстакады.

"Эта дорога позволит соединить улицу Закалужскую с районом Тюменской слободы, что улучшит транспортную развязку данной застройки с другими районами города", - уверен он.

Строителям предстоит возвести 120 метров в двухполосном исполнении.

Как заметили эксперты, при проведении подготовительных работ выяснилось, что на объекте имеется множество инженерных коммуникаций. Некоторые из них придется перекладывать, что-то защищать. "Все эти действия будут согласованы с сетевыми организациями, на что также потребуется время. Это достаточно сложный в возведении объект, поскольку эстакада будет примыкать к скоростной дороге", - говорит Васенин.