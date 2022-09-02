Фестиваль студенческих объединений UTMN FEST пройдет в Тюмени

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Фестиваль студенческих объединений UTMN FEST пройдет на парковке за общежитием №5 (ул. Красина, 19) 4 сентября с 14 до 18 часов. Участников ждут лекторий, мастер-классы, выступления творческих коллективов, розыгрыши сертификатов и призов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам руководителя студенческого объединения "Эфир медиа" Анны Кузнецовой, UTMN FEST – это одно из интересных мероприятий, на которое может попасть первокурсник. Здесь студенты знакомятся с культурой университета, имеют возможность выбрать объединение, которое им нравится.

"Опыт, полученный от единомышленников и старшекурсников, заряженных потенциалом, может превратиться во что-то большее в будущем. Фестиваль несёт за собой огромную роль в становлении нового поколения студентов, даёт им новый опыт и возможности в дальнейшей самореализации", - говорит она.

В университете действует более 130 студенческих сообществ по 13 направлениям. Чтобы первокурсникам было легче определиться с выбором, студенты Института математики и компьютерных наук разработали умный чат-бот ВКонтакте, который на основе подписок кандидата подберет подходящее ему объединение. Сейчас сервис запущен в тестовом режиме в сообщениях группы UTMN FEST, 350 человек его уже протестировало. А 4 сентября бот заработает в полном режиме.

"Чат-бот, разработанный инициативными студентами ИМиКН, является, своего рода изюминкой фестиваля, ведь благодаря этому сервису участники смогут получить моментальный доступ к карте фестиваля, к информации о студенческих объединениях, узнать, как можно выиграть подарки от университета и его партнеров, и, конечно, подобрать с его помощью то самое сообщество университета, где студент найдет свою команду единомышленников", – комментирует руководитель центра молодежных инициатив ТюмГУ Анастасия Громова.