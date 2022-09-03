Тюменцам объяснили, почему не надо платить за тест на ковид при плановой госпитализации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Требования медицинской организации самостоятельно, на платной основе сдать тест на коронавирусную инфекцию при плановой госпитализации, отказы в госпитализации без наличия результатов теста, или с его положительным результатом - неправомерны. С таким заявлением выступают эксперты ОМС, которые фиксируют жалобы от пациентов, столкнувшихся с такими проблемами.

"Требование у всех пациентов теста на COVID-19, в том числе и в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции, при плановой госпитализации незаконно. Тем более на платной основе", - отмечает заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

Согласно базовой программе государственных гарантий ПЦР-тестирование на COVID-19 обязательно проводится в трех случаях. Во-первых, при наличии острого простудного заболевания неясной этиологии при проявление симптомов, не исключающих наличие коронавирусной инфекции. Во-вторых, при наличии этой инфекции у граждан с целью оценки результатов, иначе эффективности, проводимого лечения. И, в третьих, для более точного выявления возбудителя при наличии положительного теста на COVID-19, полученного экспресс-методом, как правило, вне стен той медицинской организации, куда госпитализируется пациент.

При плановой госпитализации сами руководители медицинских организаций обеспечивают прием пациента врачом-терапевтом, бесконтактную термометрию, пульсоксиметрию. А при наличии медицинских показаний – обзорную рентгенографию легких или компьютерной томографии легких, а также лабораторное исследование биологического материала на наличие COVID-19 (допускается применение экспресс-тестов).

"Для пациента такое исследование бесплатно", - подчеркнула Елена Третьякова.