Мобильная диагностика в селах и дистанционный мониторинг пациентов: какие медтехнологии могут появиться в Тюменской области

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Представителям медицинских учреждений Тюменской области презентовали передовые медицинские разработки на основе искусственного интеллекта и цифровых технологий. Современное оборудование, которое может появиться в лечебных учреждениях региона, показали на конференции "Здравоохранение: люди и технологии", организованной Сбером.

Компания СберМедИИ представила аппаратно-программный комплекс для мобильной диагностики "Цифровой ФАП". Это диагностическое оборудование, собранное в компактный кейс для безопасной транспортировки и хранения, с подключением к интернету и решениям на базе искусственного интеллекта через платформу Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC). С помощью комплекса можно провести целый спектр обследований и дистанционно организовать консультации профильных специалистов из центральных клиник региона. Разработка особенно полезна для оказания первичной медико-санитарной помощи и проведения диспансеризации в труднодоступных районах.

Компания СберЗдоровье презентовала платформу дистанционного мониторинга для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями. Мониторинг пациентов осуществляется при помощи тонометров и глюкометров, которые могут автоматически замерять, сохранять и передавать показатели здоровья пациентов лечащему врачу. Пациент и врач могут обратиться ко всем измерениям и увидеть их в динамике. Врач сразу видит отклонения от показателей и может оперативно оказать помощь.

Речевые технологии и AI-продукты для медицинской отрасли представила группа компаний ЦРТ — партнер Сбера. Флагманский продукт группы ЦРТ — Voice2Med — преобразует речь врача в текст и позволяет заполнять медицинские протоколы голосом, экономит более 20% времени, работает в 120 медучреждениях Москвы, в 65 регионах России, доступен для врачей 8 специальностей. Решение уже работает в некоторых медучреждениях Тюмени и продолжает масштабирование. Также были представлены ещё две разработки группы ЦРТ: виртуальный голосовой ассистент Службы 122 и голосовой робот для оптимизации работы медучреждений — он может записать на прием к врачу, напомнить о приеме, проконсультировать по подготовке к процедуре или перенести прием на другую дату. В месяц робот может совершать несколько десятков тысяч вызовов. Уже в первые недели использования виртуального ассистента медучреждения отмечают эффективность: своевременная корректировка даты и времени визита позволяет записать на свободное место новых пациентов, снижая финансовые потери клиник и улучшая клиентский опыт.

Как рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов, технологии Сбера и компаний-партнеров на основе искусственного интеллекта уже успешно применяются в сфере здравоохранения Тюменской области. "Более двух лет различные медицинские отделения используют голосового ассистента Voice2Med от группы компаний ЦРТ, а интеллектуальный диалоговый ассистент помогает информировать население о возможных мерах социальной поддержки. Разработку "КТ Инсульт" от СберМедИИ для классификации и разметки областей поражения головного мозга у пациентов тестирует Тюменская областная клиническая больница №2. Работу комплекса "Цифровой ФАП" от СберМедИИ на протяжении месяца проверяли медики в областной больнице №23 города Ялуторовска. Все инновационные цифровые решения на основе искусственного интеллекта, применяемые во врачебной практике, уже показали свою эффективность. Надеемся, что использование этих сервисов будет масштабироваться и на другие медицинские учреждения", - отметил он.

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