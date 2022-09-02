Более 355 млн рублей вложит инвестор в реновацию санатория "Радужный" в Тобольске

| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Более 355 млн рублей вложит инвестор в реновацию оздоровительного комплекса "Радужный", что находится в 30 км от Тобольска. После ремонта в санатории запустят первую очередь на 50 мест, а затем вторую – на 75. Завершить обновление полностью планируется к 2027 г., сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В ходе реконструкции будет проведен капитальный ремонт всех корпусов, коммуникаций, оснащение медоборудованием. Появится здесь и собственная термальная скважина. Одним из основных направлений комплекса станет разгрузочно-диетическая терапия.

Отметим, что санаторий был частью областного проекта "Объекты реновации" renovation.72to.ru.