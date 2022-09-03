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ХК "Рубин" встретится с "Югрой" 3 сентября

Спорт, 09:49 03 сентября 2022

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Матч, открывающий новый, 13-ый сезон лиги ВХЛ, начнется 3 сентября в 17 часов. Встретятся действующий чемпион тюменский "Рубин" и победитель регулярного чемпионата сезона 2021/2022 - "Югра" из Ханты-Мансийска.

Как сообщает пресс-служба "Рубина", новый сезон в команде проведет молодой нападающий из системы СКА - Никита Шуйдин 2002 года рождения . Возможно, в матче с "Югрой" новичка можно будет увидеть на льду.

Отметим также, что 5 сентября "Рубин" примет "Ростов", а 7 сентября – "Буран" из Воронежа. Эти поединки начнутся в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах дворца спорта, в точках продажи кассы.ру и онлайн на сайте.

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