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К эстафете "Мы против террора!" присоединились тюменские школьники

Общество, 12:34 03 сентября 2022

Военно-спортивная эстафета "Мы против террора!" состоялась на спортивной площадке школы № 69/2 в Тюмени 3 сентября.

В соревнованиях приняли участие школьники в возрасте 10-12 лет, команды школьников в возрасте от 13 до 17 лет, команды педагогов школ города и команды родителей.

Им предстояло преодолеть переправу, бег в противогазе, бег с противотанковой миной, переноску раненого, бег в чулках от общевойскового защитного костюма, передачу спального мешка над головой, гладиаторские бои и перетягивание каната.

Также для гостей мероприятия работает выставка военных экспонатов, площадка МЧС.

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# эстафета

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