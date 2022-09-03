К эстафете "Мы против террора!" присоединились тюменские школьники

Военно-спортивная эстафета "Мы против террора!" состоялась на спортивной площадке школы № 69/2 в Тюмени 3 сентября.

В соревнованиях приняли участие школьники в возрасте 10-12 лет, команды школьников в возрасте от 13 до 17 лет, команды педагогов школ города и команды родителей.

Им предстояло преодолеть переправу, бег в противогазе, бег с противотанковой миной, переноску раненого, бег в чулках от общевойскового защитного костюма, передачу спального мешка над головой, гладиаторские бои и перетягивание каната.

Также для гостей мероприятия работает выставка военных экспонатов, площадка МЧС.