ТюмГУ приглашает первокурсников на UTMN FEST

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Фестиваль студенческих объединений UTMN FEST пройдет в ТюмГУ 4 сентября. Как сообщает управление стратегических коммуникаций вуза, он познакомит первокурсников со студенческой жизнью и возможностями университета.

В программе фестиваля лекторий, мастер-классы, выступления творческих коллективов, розыгрыши сертификатов и призов, спортивные состязания, знакомство с друзьями и партнерами университета и возможность познакомиться с разнообразием студенческих сообществ ТюмГУ.

В университете успешно действует более 130 студенческих сообществ по 13 направлениям. Чтобы первокурсникам было легче определиться с выбором, студенты Института математики и компьютерных наук разработали умный чат-бот ВКонтакте, который на основе подписок кандидата подберет подходящее ему объединение.

UTMN FEST пройдет с 14 до 18 часов на парковке за общежитием ТюмГУ №5 по адресу ул. Красина, 19.