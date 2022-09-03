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Полиция, МЧС и УФСИН Тюменской области приняли участие в  конкурсе профмастерства

Общество, 17:16 03 сентября 2022

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

25 команд приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, посвященном памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Соревнования прошли берегу Туры в районе с. Кулаково 3 сентября.

Программа соревнований включала в себя бег, надевание бронежилета и каски, сборку автомата, преодоление водной преграды на лодке и полосы препятствий, оказание доврачебной помощи, стрельбу из пневматической винтовки и пневматического пистолета, а также вождение легкового автомобиля, сообщает региональное МЧС.

Абсолютную победу одержала команда управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, на втором месте представители СИЗО-1, на третьем сборная УФСИН по Тюменской области. Безопасность водного этапа обеспечили инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области.

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# конкурс профессионального мастерства

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