Полиция, МЧС и УФСИН Тюменской области приняли участие в конкурсе профмастерства

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

25 команд приняли участие в конкурсе профессионального мастерства, посвященном памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Соревнования прошли берегу Туры в районе с. Кулаково 3 сентября.

Программа соревнований включала в себя бег, надевание бронежилета и каски, сборку автомата, преодоление водной преграды на лодке и полосы препятствий, оказание доврачебной помощи, стрельбу из пневматической винтовки и пневматического пистолета, а также вождение легкового автомобиля, сообщает региональное МЧС.

Абсолютную победу одержала команда управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, на втором месте представители СИЗО-1, на третьем сборная УФСИН по Тюменской области. Безопасность водного этапа обеспечили инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области.