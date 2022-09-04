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Голосуем за Тюмень на конкурсе "Город России-2022"

Общество, 17:48 04 сентября 2022

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень может улучшить позиции на конкурсе "Город России-2022. Национальный выбор" и войти, как минимум, в топ-20. Голосование продлится до конца декабря.

Ежегодное интернет-голосование за самый привлекательный, узнаваемый, символичный город проводится с 2012 года. Всего в списке 83 мегаполиса.

Тюмень сейчас на 22-м месте, областная столица набрала более 11,3 тыс. голосов. У Орла, который занимает 20-ю строку, - 13,7 тысячи, сообщает "Вслух.ру". Лидируют Владивосток, Севастополь и Нальчик.

Из городов Уральского федерального округа самую высокую позицию занимает Ханты-Мансийск – он на 13-м месте. Екатеринбург - на 27-й строке, Челябинск – на 37-й, Курган – на 43-й, Салехард – на 60-й.

Голосование проходит на официальном сайте город-россии.рф. Оно бесплатное и не требует регистрации.

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