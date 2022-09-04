Тюменские врачи выявляют опасные заболевания на ранних стадиях

Фото: пресс-служба тюменской городской поликлиники №8 Фото: пресс-служба тюменской городской поликлиники №8

543 неинфекционных заболевания, в том числе семь впоследствии подтвержденных случаев рака, обнаружили в 2022 году специалисты кабинет раннего выявления заболеваний тюменской городской поликлиники №8.

При этом до обследования все пациенты считали себя абсолютно здоровыми, отметила заведующая отделением профилактики Анастасия Гук.

Всего за неполный год КРВЗ городской поликлиники №8 посетили более 6 тыс. женщин и порядка 5 тыс. мужчин, сообщает пресс-служба медучреждения.