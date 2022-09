Программу "Как прекрасен этот мир" представит в Тюмени мужской хор Вологодской филармонии

Программу "Как прекрасен этот мир" представит в тюменской филармонии Мужской хор Вологодской филармонии 14 сентября. В нее вошли лучшие мелодии и ритмы прошлых лет, сообщает тюменское концертно-театральное объединение.

Хор подкупает слушателя своей благозвучностью, естественностью звучания голосов, искренностью исполнения. Вокалисты исполнят песни: "Yesterday" и "Here Comes The Sun" группы The Beatles, популярные итальянские народные песни "Santa Lucia" и"Jiamaica", знаменитые мелодии советских композиторов – "Яблони в цвету" Евгения Мартынова, "Я тебя никогда не забуду" Алексея Рыбникова, "Королева красоты" Арно Бабаджаняна. Объединяет весь этот музыкальный калейдоскоп песня, название которой и стало заглавным, – "Как прекрасен этот мир" Давида Тухманова.

Художественный руководитель Мужского хора – лауреат Государственной премии Вологодской области Михаил Гоголин. Творческий коллектив был создан в 2000 году, все это время он убедительно доказывает свою творческую состоятельность. Хор концертирует по многим городам России от Калининграда до Красноярска, от Мурманска до Краснодарского края.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО или на сайте. Билеты продаются и по "Пушкинской карте".