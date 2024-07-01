8 тыс. 610 обращений тюменцев рассмотрел Роспотребнадзор за полгода

8 тыс. 610 обращений граждан рассмотрели специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области за первое полугодие 2024 года. 53 % обращений касались вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще 47 % обращений связаны с защитой прав потребителей. За шесть месяцев снизилось число обращений граждан по поводу некачественных юридических услуг. Он связал это с работой ведомства в предыдущие годы.

Внеплановый надзор на 85 % осуществляется без взаимодействия с контролируемыми лицами. 1 тыс. 206 контрольных мероприятий без взаимодействия проведены при рассмотрении обращений граждан.