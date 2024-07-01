Около 400 школьников участвуют в слете "Гражданин России" в Тюменской области

| Фото: из Telegram-канала “Голышманово: телевидение и радио” | Фото: из Telegram-канала “Голышманово: телевидение и радио”

Около 400 школьников участвуют в XXVII слете-соревнованиях "Гражданин России" в Голышмановском городском округе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На полигоне встретились 16 команд образовательных учреждений округа и гости из Мальковской школы Тюменского района – участники туристского клуба "Совиный дозор".

В программе – соревнования по спортивному туризму, пожарная эстафета, конкурс рыболовов, экологический слет, творческие состязания и досуговые мероприятия.

"В этом году в программу слета мы добавили соревнования по лазертагу. Кроме того, ребята смогут научиться стрельбе из лука, а также поучаствовать в танковом сражении радиоуправляемыми моделями техники", – сказала директор Голышмановского молодежного центра Татьяна Селезнева.

Вместе с педагогами ребята организуют быт в лагере. В каждом отряде – своя кухня и фирменные блюда. А вечерами команды собираются у костра и поют песни под гитару. Завершится слет 24 июля.