Более 400 протоколов за неправильное содержание территорий составили квартальные в Тюмени

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Более 400 протоколов за нарушение требований к содержанию территорий и порядку их использования составили квартальные за полгода. Об этом в Telegram-канале написал глава Тюмени Максим Афанасьев.

Среди частых нарушений — размещение транспортных средств на газонах и цветниках (251 дело), нарушение требований по снегоочистке (288 дел), выбрасывание мусора вне урн, контейнеров и контейнерных площадок (141 дело) и другие.

Квартальные ежедневно решают вопросы жителей, поступающие с территорий 58 имущественных комплексов, и следят за соблюдением правил благоустройства физическими и юридическими лицами.

| Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Вопросы содержания имущественных комплексов и организации работы квартальных рассмотрели на заседании коллегии администрации. Там же обсудили ход реализации программы дорожного строительства.

“В области дорожного строительства также много работы, но радует системный подход к подготовке и выполнению работ на объектах. Они идут по графику, специалисты контролируют качество работ. Учитывая короткий строительный сезон, все задействованные в нем структуры принимают необходимые меры, требующие оперативности”, – написал Максим Афанасьев.