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Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона

Общество, 20:34 22 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона.

Как сообщает информационный центр правительства региона, чтобы стать обладателем тематического стикерпака, необходимо зайти в чат-бот и принять участие в викторине. На протяжении четырех недель там будут появляться новые задания и стикеры.

Среди участников, которые ответят правильно на все вопросы, разыграют книги "80 поводов влюбиться в Тюменскую область". Издание расскажет о достижениях муниципалитетов региона, крупных предприятиях и ключевых инфраструктурных объектах.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Победителей объявят в сообществе "Тюменская область" 14 августа.

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# праздник , стикеры

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