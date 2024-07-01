Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона.

Как сообщает информационный центр правительства региона, чтобы стать обладателем тематического стикерпака, необходимо зайти в чат-бот и принять участие в викторине. На протяжении четырех недель там будут появляться новые задания и стикеры.

Среди участников, которые ответят правильно на все вопросы, разыграют книги "80 поводов влюбиться в Тюменскую область". Издание расскажет о достижениях муниципалитетов региона, крупных предприятиях и ключевых инфраструктурных объектах.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Победителей объявят в сообществе "Тюменская область" 14 августа.