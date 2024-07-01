Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона
Общество, 20:34 22 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона.
Как сообщает информационный центр правительства региона, чтобы стать обладателем тематического стикерпака, необходимо зайти в чат-бот и принять участие в викторине. На протяжении четырех недель там будут появляться новые задания и стикеры.
Среди участников, которые ответят правильно на все вопросы, разыграют книги "80 поводов влюбиться в Тюменскую область". Издание расскажет о достижениях муниципалитетов региона, крупных предприятиях и ключевых инфраструктурных объектах.
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Победителей объявят в сообществе "Тюменская область" 14 августа.