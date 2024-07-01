Безопасное покрытие появилось на площадке для кросс-фита в экопарке "Затюменский"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Настил на площадке для кросс-фита в экопарке "Затюменский" за свой счёт поменяла Тюменская фабрика полимерных покрытий ко Дню города, сообщает администрация муниципалитета.

Глава управы Калининского округа Олег Савчук рассказал, что руководитель предприятия Максим Юношев обратился с предложением накануне праздника сделать жителям полезный подарок. Администрация предложила обеспечить комфорт и безопасность на площадке для кроссфита в экопарке.

Коллектив за короткое время выполнил все необходимые работы, застелил площадку бесшовным покрытием, которое часто используется при благоустройстве детских и спортивных площадок. Не забыли и про логотип "Затюменского": четыре лепестка ярких и насыщенных цветов выполнены из каучуковой крошки и не сотрутся со временем.

Это не первый опыт социального партнёрства с фабрикой. В 2023 году она в числе 18 тюменских компаний участвовала в благоустройстве сквера Болгаро-Советской дружбы.