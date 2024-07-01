  • 22 июля 202422.07.2024понедельник
  • USD88,0206
    EUR96,0371
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северо-восточный

Безопасное покрытие появилось на площадке для кросс-фита в экопарке "Затюменский"

Общество, 20:03 22 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Настил на площадке для кросс-фита в экопарке "Затюменский" за свой счёт поменяла Тюменская фабрика полимерных покрытий ко Дню города, сообщает администрация муниципалитета.

Глава управы Калининского округа Олег Савчук рассказал, что руководитель предприятия Максим Юношев обратился с предложением накануне праздника сделать жителям полезный подарок. Администрация предложила обеспечить комфорт и безопасность на площадке для кроссфита в экопарке.

Коллектив за короткое время выполнил все необходимые работы, застелил площадку бесшовным покрытием, которое часто используется при благоустройстве детских и спортивных площадок. Не забыли и про логотип "Затюменского": четыре лепестка ярких и насыщенных цветов выполнены из каучуковой крошки и не сотрутся со временем.

Это не первый опыт социального партнёрства с фабрикой. В 2023 году она в числе 18 тюменских компаний участвовала в благоустройстве сквера Болгаро-Советской дружбы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# экопарк Затюменский

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:34 22.07.2024Стикеры и подарок могут получить жители Тюменской области к 80-летию региона
20:14 22.07.2024Около 400 школьников участвуют в слете "Гражданин России" в Тюменской области
20:03 22.07.2024Безопасное покрытие появилось на площадке для кросс-фита в экопарке "Затюменский"
19:41 22.07.20248 тыс. 610 обращений тюменцев рассмотрел Роспотребнадзор за полгода