В Тюменской области на 50 % снизили арендную плату для операторов связи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 50 % снизили размер арендной платы операторам связи, арендующим госимущество для размещения сетей связи и центров обработки данных. 10 компаний уже подали заявки на снижение ставки, сообщает региональный департамент информатизации.

Мера поддержки будет действовать до конца 2024 года, сообщает региональный департамент информатизации. Перерасчет арендных платежей, начиная с 1 июня, компаниям будет сделан автоматически. Перезаключать договоры не нужно.

Сокращение издержек позволит операторам связи перенаправить средства на содержание, развитие и модернизацию оборудования.