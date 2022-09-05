Фотографы и блогеры из пяти городов участвовали в споттинге в Тобольске

| Фото: vk.com/remezovairport | Фото: vk.com/remezovairport

Первый авиационный споттинг прошел в тобольском аэропорту Ремезов 3 сентября. Его участниками стали более 20 человек.

По информации организаторов, в их число вошли профессиональные и начинающие фотографы, а также блогеры из Тобольска, Тюмени, Сургута, Омска и Ханты-Мансийска.

Споттеры смогли попасть на взлетно-посадочную полосу, запечатлеть взлеты и посадки воздушных судов, обслуживание и подготовку самолетов на перроне, познакомиться с работой бойцов СПАСОП.

"Это было первое мероприятие подобного формата в нашем аэропорту. А вот у многих приехавших к нам гостей за плечами десятки споттингов в крупнейших аэропортах России. Мы постарались максимально разнообразить программу и показать работу аэропорта изнутри. Споттинг – сложный и ответственный процесс, требующий координации всех смен аэропорта. Наши сотрудники сделали все, чтобы мероприятие прошло на должном уровне", - рассказал пресс-секретарь аэропорта Ремезов Евгений Новоселов, который выразил уверенность в том, что споттинг в Ремезове станет доброй традицией.