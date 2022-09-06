107 детей-сирот Ямала получили жилье в Тюмени и ЯНАО с начала 2022 года

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107 ямальских детей, оставшихся без попечения родителей, получили квартиры на территории Ямала и в Тюмени в 2022 году. Планируется, что до конца года квартиры получат еще более 60 человек, сообщается на сайте правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жилье для сирот не подлежит отчуждению и передаче в аренду. Позже оно может быть приватизировано.

5 сентября восемь детей-сирот из Аксарки получили ключи от новых квартир в капитальном многоквартирном доме в районном центре. Все квартиры – с чистовой отделкой. Дом находится в районе с развитой инфраструктурой, В шаговой доступности находятся детский сад, школа, поликлиника, магазины, центр национальных культур. Внутри двора – большая детская площадка.

Площадь жилья для детей-сирот, по словам заместителя начальника отдела по обеспечению жильем отдельных категорий граждан департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа Майи Курановой, установлена по норме и составляет 33 квадратных метра на человека.

"В округе квартиры детям дают только в капитальном исполнении с качественной и свежей внутренней отделкой. – пояснила она. - Выдача жилья производится по месту жительства. Если на территории муниципалитета, где проживает ребенок, квартиры отсутствуют, то предлагается жилье в другом населенном пункте в границах автономного округа. На Ямале практикуется механизм предоставления жилого помещения в Тюменской области. Квартиры в Тюмени приобретаются только с согласия детей".

С 2017 по 2022 годы на Ямале жильем обеспечены больше тысячи детей-сирот.