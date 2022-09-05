Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Оренбурге

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XVIII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств пройдет осенью 2022 года в Оренбурге. Об этом "Тюменской линии" сообщил председатель Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, который принял участие в совещание о подготовке к межрегиональному форуму, которое провел заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

"Основной темой XVIII форума станет снятие инфраструктурных ограничений международной торговли, - рассказал он. - Сегодня диалог России и Казахстана – очень важен, а интеграция экономик двух стран – может выйти на новый уровень. У нас уже есть множество примеров продуктивного взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, ШОС, Таможенного союза, а также многочисленные двусторонние соглашения о сотрудничестве, в том числе на уровне регионов двух стран. Каждый документ имеет положительный опыт практической совместной реализации. В этом смысле формат встреч в рамках приграничного сотрудничества России и Казахстана видится крайне перспективным и актуальным. Несмотря на сложную внешнюю повестку, торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана развивается успешно, в том числе и благодаря крепким межрегиональным связям".

В конце августа на полях заседания Евразийского межправительственного совета Михаил Мушустин сообщил, что российская сторона также готовится к проведению межрегионального форума двух стран. Глава правительства России отметил, что экономические связи с Казахстаном на сегодняшний день наращивает большинство российских регионов.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств проводится ежегодно и является эффективной площадкой для укрепления двусторонних отношений, диверсификации деловых контактов и общения представителей власти и бизнеса двух государств.