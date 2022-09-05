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В России стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа

Общество, 17:10 05 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кампания по вакцинации населения от гриппа стартовала в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ведомство.

По словам Поповой, новый эпидемический сезон 2022–2023 годов по гриппу будет напряженным. От гриппа необходимо привить не менее 60 % населения. Среди входящих в группы риска, определенные национальным календарем прививок, планируется привить не менее 75 %.

Вакцина произведена в полном объеме и доставлена в регионы страны, уточнила глава Роспотребнадзора.

Напомним, жителям Тюменской области за счет бюджета доступны 1 млн 58 тыс. 170 доз вакцин от гриппа. Благодаря федеральным средствам - 513 тыс. 569 доз для взрослых; 220 тыс. 111 для детей. Дополнительно за счет областного бюджета поставлено 30 тыс. 700 доз "Ультрикс Квадри", 205 тыс. 360 доз "Совигриппа" для взрослых и 88 тыс. 430 доз "Ультрикс Квадри" для детей. План вакцинации в эпидсезон 2022-2023 гг. — 60 % от населения региона, что составляет 926 тыс. 30 человек.

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# Анна Попова , вакцинация , грипп

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