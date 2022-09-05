В деревне Исеневской Вагайского района ремонтируют самый проблемный участок

| Фото: Леонид Митрюшкин в ВКонтакте | Фото: Леонид Митрюшкин в ВКонтакте

700 метров дороги отсыпали щебнем в дер. Исеневской Ворогушинского сельского поселения Вагайского района. Участок был проблемным. Даже после того, как прошлым летом сформировали профиль дороги, ведущей к деревне, на отрезке скапливалась вода. Следующим летом дорожные работы продолжатся.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Он отметил, что в Ворогушинском сельском поселении живёт около двух тысяч человек. 5 сентября глава района встретился с селянами, прошёл по улицам Ворогушино и Сабанаки, заехал в Исеневскую и Юрты Иртышатские.

"В этом сезоне здесь удалось сделать многое. Ремонтировали дороги. В первую очередь те, которые уже не терпели отлагательств. Каждый год с главами сельских поселений определяем потребность, смотрим состояние дорожного полотна и в рамках выделенного бюджета верстаем план ремонта", - написал Леонид Митрюшкин.

В Ворогушино уложили тротуар возле школы, на очереди - разворотная площадка для автобуса, на котором дети из соседних деревень приезжают на уроки. В Сабанаках заменят крышки на колодцах и поставят остановочный павильон, чтобы дети не мёрзли на улице в ожидании школьного автобуса.

Отремонтирован водопровод в Ворогушино и Сабанаках. Это подготовка к тому, чтобы в 2023 году подключить сети к водозабору п. Сумкино и обеспечить селян чистой водой с хорошим давлением в системе. Начали оформление документов по решению этого вопроса.

В Юртах Иртышатских выделили земельный участок под детскую площадку. Место выбрали сами жители. Они заявились с инициативным проектом и выиграли грант на установку детского игрового комплекса.

"На обратном пути заехал в Соколовку, посмотрел, как заасфальтировали участок дороги на въезде в деревню. Получилось хорошо. Теперь дорога ровная", - сообщил глава района.