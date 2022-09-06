Омутинские хлеборобы получили 24 тыс. тонн зерна нового урожая

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Валовый сбор зерна нового урожая в Омутинском районе составляет 24 тыс. 160 тонн, средняя урожайность 21, 5 ц/га. Прошлогодний показатель урожайности зерна был 11 ц/га, сообщает издание "Новости Омутинского района" во ВКонтакте.

Обмолот зерновых и зернобобовых культур ведут все 13 хозяйств района. Убраны 11 тыс. 236 га, что составляет почти 32 % от плановой цифры - 35 тыс. 430 а.

Земледельцы заготовили 4 тыс. 629 тонн сена, что составляет 57 % от намеченного, 46 тыс. 123 тонны сенажа - 69 % от плана. ООО "Бизон" заготавливает кукурузу на силос. Объем заготовленной зеленой массы составил 6 683 тонны.

Хозяйства завершили обмолот гороха. Идет подготовка почвы под посевы следующего года, обработано 6 тыс. 819 га, план - 38 тыс. га.