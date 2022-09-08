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Команда Тюменского района выступит на международном детском фестивале КВН в Анапе

Общество, 10:16 08 сентября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Команда Тюменского района "Червячки" выступит на международном детском фестивале КВН в Анапе, который пройдет 12 по 19 сентября. Право представлять Тюменскую область ребята завоевали по итогам региональной "Пионер-лиги" КВН, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За победу в областном конкурсе боролись девять сборных из Ишима, Бердюжского, Казанского, Ялуторовского, Тюменского районов и Заводоуковского городского округа. Второе место заняла команда "ДетиРайцентра" из Бердюжского района, третье место поделили "Желтки" из Ялуторовского района и "Семерочка" из Ишима. В номинации "Лучшая актриса" победила Анастасия Шмурыгина из "Семерочки", а Богдан Онорин из "Червячков" стал "Лучшим актером".

Диплом участника и памятные призы получили ишимская команда "Дважды два", "Всего здоровья!" и "Just" из Заводоуковского городского округа, "Успенская тусовка" из Тюменского района и команда Казанского района "8 марта".

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# дети , КВН

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