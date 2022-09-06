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Дети из центра "Капельки дождя" постигают основы спортивной техники брейка

Общество, 18:53 06 сентября 2022

АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя" | Фото: АНО ДО ДСЦ "Капельки дождя"

Более 30 детей продемонстрировали свои навыки на итоговом мероприятии в рамках реализации грантового проекта губернатора Тюменской области "Путь к успеху", которое состоялось на площади "Европа" в Тюмени. Проект разработали специалисты детского центра "Капельки дождя".

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщила директор центра Надежда Бакунина.

По ее словам, дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 14 лет в течение года постигали основы спортивной техники брейка, перенимали хитрости и фишки этого вида спорта на двух мастер-классах опытных тренеров из Тюмени и Екатеринбурга. Ребята приняли участие в городском фестивале "Дело ритма", а полученные навыки и знания продемонстрировали на соревновании, которое стало завершающим мероприятием грантового проекта.

Ребята состязались в баттлах 2х2. Более 100 болельщиков из числа родителей и друзей пришли на площадь "Европы" поддержать их. Победу одержали самые техничные и артистичные спортсмены. 1 место - b-boy Румас и b-boy Лис, 2 место - самый юный b-boy Тимофей и b-boy Hot Santa, 3 место - b-boy Akira и b-boy Алекс.

В свободном выступлении показали свой уровень ребята и из других школ города.

"Занятия брейкингом не только развили мальчишек и девчонок физически, где они преодолевали свои страхи публичных выступлений, комплексы, но и сплотили их в одну команду единомышленников-друзей", - отметил главный тренер школы Евгений Троянов.

Ирина Шемякина

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