Тюменские поисковики за полевой сезон подняли останки 367 солдат и командиров Красной армии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Останки 367 солдат и командиров Красной армии подняли и подготовили к погребению поисковые отряды региона во время поискового сезона "Вахта памяти-2022", итоги которого подвели в Тюмени 6 сентября. В экспедициях участвовали около 200 тюменских добровольцев.

С апреля волонтеры установили 16 имен, нашли родных шестерых бойцов. Еще 10 медальонов находятся на экспертизе, рассказала председатель совета регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" в Тюменской области Светлана Матвеюк.

"В августе сводный отряд участвовал в международной экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе". Всего было 650 человек из России и стран СНГ. Раскопки велись в деревне Зайцева Калужской области. Стояла жара, тяжело было пробить грунт, но все эти тяготы мы прошли. Также в этой экспедиции наш руководитель музея читал для участников лекции по основам реставрационной работы. Эта тема актуальна на уровне страны, и мы делимся нашим опытом", - отметила Светлана Матвеюк.

Параллельно взрослый отряд "Феникс" проводил исследования по местам крушений самолетов в Псковской, Смоленской и Новгородской области. Работы будут продолжены в 2023 году.

В целом по итогам полевого сезона поисковые работы проводились в семи регионах. Добровольцы выезжали в Новгородскую, Тверскую, Калужскую, Псковскую, Смоленскую и Волгоградскую области, в Крым.

"В этом году я впервые поехала на экспедицию. Весной - в Новгородскую область, а летом - в калужские леса. Нашла противогаз, он уже передан на реставрацию. Вообще, когда ты отправляешься на раскопки, то не понимаешь, что это такое. Сначала у меня были смешанные чувства, не могла определиться, нравится мне или нет, но, поехав во второй раз, сделала вывод, что мне по душе, и бросать такое большое дело точно не нужно", - поделилась воспитанница поискового отряда "Пионер" Мария Белова.

Впереди у тюменских поисковиков кропотливая работа - найти родственников погибших красноармейцев, останки которых были обнаружены во время раскопок. Данные солдат публикуются в группе Областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте.

Виктория Макарова