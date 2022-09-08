Жители Тюменской области прокачают навыки в орнитологии на бердинг-ралли

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Командное бердинг-ралли на автомобилях пройдет в Тобольске 10 сентября. По условиям необходимо за время проехать 120 км, сфотографировать и верно определить как можно больше видов птиц, сообщает администрация города.

Для участия нужно собрать команду от двух до пяти человек, иметь автомобиль и фотоаппарат. Маршрут ралли составлен специальным образом, чтобы участники соревнований смогли встретить лесных, луговых, водоплавающих и околоводных птиц. Для новичков в орнитологии на картах будут отмечены места наиболее вероятной встречи птиц.

В сентябре в окрестностях Тобольска можно встретить более 80 видов птиц.

Участие бесплатное, необходима регистрация по ссылке.

Ралли пройдет в рамках проекта "Территория чибисов" программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" при содействии некоммерческого партнерства "Птицы и Люди". По всем вопросам можно обращаться на почту eco@formula-hd.ru.