  • 6 сентября 20226.09.2022вторник
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени предприниматель утаил от налоговой 35 млн рублей

Происшествия, 17:43 06 сентября 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 млн рублей, завершено в Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2021 года предприниматель передавал бухгалтеру документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ сторонними организациями, в том числе и подложные счета-фактуры. Эти данные потом были отражены в бухгалтерском учете, а также в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на имущество и счета обвиняемого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# налоги , расследование , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 06.09.2022В Тюмени предприниматель утаил от налоговой 35 млн рублей
16:27 06.09.2022Три тюменские пенсионерки за "снятие порчи" отдали мошеннице 300 тыс. рублей
15:55 06.09.2022Тюменца оштрафовали на 600 тыс. рублей за организацию азартных игр в Ишиме
14:37 06.09.2022Владелица тюменской стройкомпании присвоила почти 400 млн рублей дольщиков и кредиторов