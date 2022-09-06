В Тюмени предприниматель утаил от налоговой 35 млн рублей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой компании, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму более 35 млн рублей, завершено в Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2021 года предприниматель передавал бухгалтеру документы, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении работ сторонними организациями, в том числе и подложные счета-фактуры. Эти данные потом были отражены в бухгалтерском учете, а также в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость.

В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на имущество и счета обвиняемого.