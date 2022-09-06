Безопасность, комфорт, эстетика: в Ишиме выбирают лучший школьный автобус

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Лучший школьный автобус выберут на смотре-конкурсе в Ишиме среди 17 претендентов. Главными критериями оценки стали безопасность транспортного средства, техническое состояние, оснащение и чистота в салоне, а также тематическое оформление к началу учебного года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

Он отметил, что конкурс проводится в третий раз, и водители очень стараются, чтобы их транспорт стал лучшим. Они сражаются за переходящий кубок, который уже два раза оставался в школе № 5. Кроме того, предусмотрены два малых кубка, которые вручаются за второе и третье место.

"Главное - это полная безопасность перевозки школьников. Но важна и эстетика. В автобусах появляются новые шторы, чехлы, в некоторых – брендированные подголовники, весь инвентарь хранится в багажном отделении, в салонах чисто и красиво. Необходимая информация располагается не в файлах, как раньше, а на информационных стендах со специальными карманами", - рассказал замглавы.

Борис Долженко отметил, что в 2022 году при поддержке областного правительства в школу № 4 был приобретен новый автобус. В школьном автопарке нет автобусов старше 10 лет. В 2023 году новый транспорт появится и в школе № 2.

Добавим, за образцовое содержание транспортных средств водители и учебные учреждения Ишима получат благодарственные письма от администрации муниципалитета.

Инна Кондрашкина