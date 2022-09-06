Погодозависимую автоматику установили в доме № 80 на ул. Рижской в Тюмени

| Фото: департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

Погодозависимую автоматику установили в многоквартирном доме № 80 на ул. Рижской в Тюмени. Она позволяет поддерживать комфортный для жителей климат внутри квартир, сообщает департамент городского хозяйства.

Работы по капитальному ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения ведутся в доме с начала лета. Их выполняют специалисты компании "СКМ-10".

| Фото: департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

На данный момент специалисты выполняют работы по замене общедомовых сетей водоснабжения и водоотведения в квартирах жителей, которые предоставили доступ, а также установили теплообменники ГВС и насосы смешения. Сейчас осталось сделать монтаж теплоизоляции, грунтовку и окраску части трубопроводов, и установку циркуляционных насосов. Все работы завершат до конца сентября.

В текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта работы по замене системы теплоснабжения выполняются более чем в 100 многоквартирных домах. Часть из них уже сдана, на остальных основной комплекс мероприятий закончат до начала отопительного периода. Большое внимание уделяется замене оборудования на современное и энергоэффективное.