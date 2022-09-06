  • 6 сентября 20226.09.2022вторник
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Погодозависимую автоматику установили в доме № 80 на ул. Рижской в Тюмени

Экономика, 18:42 06 сентября 2022

департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

Погодозависимую автоматику установили в многоквартирном доме № 80 на ул. Рижской в Тюмени. Она позволяет поддерживать комфортный для жителей климат внутри квартир, сообщает департамент городского хозяйства.

Работы по капитальному ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения ведутся в доме с начала лета. Их выполняют специалисты компании "СКМ-10".

департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства Тюмени

На данный момент специалисты выполняют работы по замене общедомовых сетей водоснабжения и водоотведения в квартирах жителей, которые предоставили доступ, а также установили теплообменники ГВС и насосы смешения. Сейчас осталось сделать монтаж теплоизоляции, грунтовку и окраску части трубопроводов, и установку циркуляционных насосов. Все работы завершат до конца сентября.

В текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта работы по замене системы теплоснабжения выполняются более чем в 100 многоквартирных домах. Часть из них уже сдана, на остальных основной комплекс мероприятий закончат до начала отопительного периода. Большое внимание уделяется замене оборудования на современное и энергоэффективное.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# капитальный ремонт , многоквартирные дома , теплоснабжение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:42 06.09.2022Погодозависимую автоматику установили в доме № 80 на ул. Рижской в Тюмени
18:20 06.09.2022679 кг просроченной замороженной рыбы выявили на предприятии в Тюмени
17:21 06.09.2022В Тюменской области 2 тыс. 115 домов получили голубое топливо по программе догазификации
17:13 06.09.2022Омутинские хлеборобы получили 24 тыс. тонн зерна нового урожая