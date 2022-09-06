Творческие вечера и концерты в арт-кафе драмтеатра смогут посетить тюменцы по "Пушкинской карте"

| Фото: из сообщества "АРТкафеТБДТ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "АРТкафеТБДТ" во ВКонтакте

Творческие вечера и концерты, которые планируют организовать в арт-кафе Тюменского большого драматического театра, молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить бесплатно по "Пушкинской карте".

Об этом в ходе прямого эфира 6 сентября сообщил директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев.

"Там мы планируем проводить вечера и концерты не только с участием наших драматических артистов. Так, мы уже договорились с оркестром "Камерата Сибири", они сделают серию вечеров. С Тюменской филармонией мы обсуждали, что они включат нашу площадку в свой абонемент, создадут несколько проектов. Будем привозить интересных артистов, организуем читки новых пьес. Желающие могут попеть с артистами любимые песни", — рассказал Сергей Осинцев.

Директор театра подчеркнул, что в арт-кафе совершенно другая атмосфера: зрители сидят за столиками, пьют чай, могут пообщаться с актерами. По его словам, здесь нет никаких правил, кроме того, что запрещено разговаривать по мобильному телефону.

"В сентябре мы должны определить репертуар в арт-кафе на несколько месяцев. Сразу же подадим его на утверждение экспертам по "Пушкинской карте". Я думаю, что проблем с утверждением не будет", — заключил Сергей Осинцев.

По мнению директора театра, как только появилась "Пушкинская карта", изменилась аудитория - приходит больше молодежи. Сегодня театр — один из лидеров по привлечению обладателей "Пушкинской карты".

"Мне нравится, что на сложных спектаклях можно видеть абсолютно молодежную аудиторию. Молодежь приходит, зная, что это стихи Шекспира. Потом они передают друг другу, что это классный спектакль. Нам нравится, что они через театр познают великую зарубежную и русскую драматургию. В этом сезоне мы специально выпускаем спектакль "Бесприданница". Премьера состоится в конце октября. Это будет классическая версия постановки, чтобы школьники пришли, посмотрели. Половина нашего репертуара так или иначе пересекается со школьной программой. Мы специально подбираем сильнейшие произведения таким образом, чтобы школьникам было интересно", — поделился Сергей Осинцев.

Студентам директор учреждения культуры посоветовал посетить мюзикл "Семейка Аддамс". Это необычный для Тюмени формат, отметил Сергей Осинцев. Мюзикл всегда проходит с аншлагом.

Напомним, проект "Пушкинская карта" стартовал в России с сентября 2021 года. С этого времени в Тюменской области продали 117 тыс. билетов по ней. Пользователями на сегодняшний день являются 55% молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Больше половины из них — 60% — девушки.

"В этой программе участвуют уже 67 организаций: государственные, муниципальные, частные учреждения культуры. За первое полугодие 2022 года из федеральной программы взяли 64 миллиона рублей", — добавила директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Инна Пахомова