Молодежный театральный центр "Космос" создает в Тюмени соседские сообщества

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Социально-театральный проект "Привет, сосед!" реализует в Тюмени МТЦ "Космос". В нем участвуют пять подъездов. Их жители создадут спектакли, объединяющие тех, кто живет по соседству. Спектакли состоятся с 30 сентября по 2 октября во дворах домов.

Как рассказала автор проекта Аэлита Садретдинова, современное соседство меняется, оно становится все более изолированным и обезличенным.

"Количество практик взаимопомощи уменьшается, а отношения между соседями становятся эмоционально не вовлеченными. Часто ли вы общаетесь с соседями? Знаете ли, как их зовут? Наш проект поможет создать соседское сообщество, полное внимательности друг к другу, поддержки и комфорта",- говорит она.

В ходе основного этапа проекта люди знакомятся и начинают общаться, а финальный интерактивный site-specific спектакль на тему отношений между соседями позволяет им провести время вместе в безопасном пространстве важного разговора, который касается всех собравшихся.

МТЦ "Космос" МТЦ "Космос"

Для участия были отобраны следующие подъезды: третий подъезд дома 169 по ул. Республики, первый подъезд дома 63 ул. Рижская, второй подъезд дома 117 ул. Новоселов, третий подъезд, 2 корпус дома 4 ул. Казачьи луга и первый подъезд дома 42/1 ул. Олимпийская.

О ходе реализации команда проекта рассказывает в сообществе ВКонтакте.

Напомним, что проект "Привет, сосед" одержал победу в конкурсе поддержки "ЦЕХ" от АНО "Агентство современных коммуникаций" в 2022 году и получил грант Росмолодежи в размере 144 тыс. рублей.