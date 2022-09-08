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Тюменских школьников приглашают на международный конкурс по математике

Общество, 08:42 08 сентября 2022

ФМШ Тюменской области во ВКонтакте (архив) | Фото: ФМШ Тюменской области во ВКонтакте (архив)

IX Международный конкурс GS Group по математике "Я Решаю!" для учеников 9-11 классов стартовал 5 сентября. Задачи первого тура можно решить до 7 ноября, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Старшеклассники смогут проверить свои знания и побороться за призы и годовые стипендии в 100 тыс. рублей, которые будут выплачиваться победителям при условии поступления в вузы на технические специальности. Также они получат возможность без экзаменов поступить в Президентский физико-математический лицей № 239 в Санкт-Петербурге.

Конкурс пройдет в три этапа: два онлайн-тура и финал. Он состоится 29 января 2023 года. В число победителей смогут войти 10 участников, набравших наибольшее количество баллов.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и выполнить предложенные задания.

Напомним, в прошлом году Тюменская область вошла в Топ-5 российских регионов по количеству участников "Я Решаю!". Кроме этого, удалось одержать победу в конкурсе одиннадцатикласснику из физико-математической школы Георгию Нехорошкову.

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# конкурс , математика , школьники

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