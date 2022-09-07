18 классных руководителей из Тюменской области отправятся на национальный форум в Москву

| Фото: Всероссийский форум классных руководителей (архив) | Фото: Всероссийский форум классных руководителей (архив)

18 педагогов из Тюменской области отправятся на Всероссийский форум классных руководителей в Москву в октябре. Они прошли отбор из 64 тыс. заявок.

Всего 1 тыс. 300 преподавателей смогли преодолеть конкурсные испытания, их пригласили на очное участие в финале.

Учитель истории и обществознания, педагог-организатор тюменской школы № 15 Елена Булычева участвовала в отборочном этапе в 2021 году, в этом году ей удалось пройти в финал. "Всегда стараюсь не остаться в стороне от мероприятий, на которых есть возможность познакомиться с интересными людьми, приобрести полезный опыт, генерировать новые идеи", - поделилась она.

Отличием второго сезона конкурса стало то, что к школьным педагогам присоединились и кураторы групп в колледжах. Так, участие в форуме примет преподаватель Тюменского техникума строительной индустрии Георгий Андреевич. На очном этапе он планирует поделиться с коллегами опытом проектной деятельности, к которой привлекает студентов.

Финалистами также стали и начинающие классные руководители. Преподаватель Ишимского многопрофильного техникума Анатолий Малушкин отметил, что сложнее всего далась видеовизитка, оказалось, что говорить на камеру гораздо сложнее, чем выступать в живую. "Жду с нетерпением очного этапа, ведь это возможность окунуться в атмосферу единомышленников, узнать много нового для развития в направлении классного руководства", - добавил он.