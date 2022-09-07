Участникам "Тюменской тропы" предложат четыре дистанции на выбор

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Физкультурно-спортивное мероприятие "Тюменская тропа" пройдет в селе Успенка 17 сентября. На данный момент регистрацию уже прошли 300 человек, некоторые начали подавать заявки еще с мая этого года, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участники совершат прогулку на расстояние, которое выберут сами. Им предложат дистанции: 2,5 км, 8,5 км, 16 км или 25 км. Весь маршрут размечен, участникам на старте выдадут карты. Присоединиться могут все желающие - семьи с детьми, студенты, тюменцы старшего возраста. Организаторы отмечают, что ежегодно на тропу выходит много организованных групп школьников и даже дошколят.

Для гостей будут работать несколько площадок, включая скалодром. Также можно выполнить нормативы ГТО, принять участие в трейл-забеге. Детям предложат пройти "веревочную полосу", а на мастер-классах по спортивному туризму покажут, как правильно вязать узлы, ставить палатку и собирать в поход рюкзак.

"Уже сложилась традиция семейного участия, многие родители с детьми приезжают каждый год. На случай непогоды мы стараемся продумать расположение шатров и тентов, чтобы можно было укрыться от дождя. Участники могут взять с собой еду для пикника. Примерно на середине маршрута есть красивая поляна, где можно остановиться, перекусить и пойти дальше", - рассказали в пресс-службе Федерации спортивного туризма Тюменской области.

Для того чтобы присоединиться, необходимо зарегистрироваться по ссылке Тюменскийтуризм.рф.