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В Тобольском районе аграрии убрали 20 % зерновых посевов с полей

Экономика, 17:35 07 сентября 2022

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

20 % зерновых посевов с полей убрали с полей аграрии Тобольского района. Урожайность на начало уборочной кампании составляла 14 центнеров с гектара, сообщил в Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Большую урожайность получили овощеводы – 170 центнеров с гектара. Картофель убран с 15 процентов площадей. Фермеры заготовили 6 тысяч 494 тонны сена для нужд животноводства и перевыполнили план. Погода сельхозтоваропроизводителям пока не благоволит, приходится работать с перерывами на дожди", - отметил глава района.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Тобольского района составляет 143,5 тыс. га.

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# Тобольский район , уборочная кампания

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