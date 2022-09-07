В Тобольском районе аграрии убрали 20 % зерновых посевов с полей

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

20 % зерновых посевов с полей убрали с полей аграрии Тобольского района. Урожайность на начало уборочной кампании составляла 14 центнеров с гектара, сообщил в Telegram-канале глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Большую урожайность получили овощеводы – 170 центнеров с гектара. Картофель убран с 15 процентов площадей. Фермеры заготовили 6 тысяч 494 тонны сена для нужд животноводства и перевыполнили план. Погода сельхозтоваропроизводителям пока не благоволит, приходится работать с перерывами на дожди", - отметил глава района.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Тобольского района составляет 143,5 тыс. га.