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Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области пройдет онлайн

Губернатор, 20:29 07 сентября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области пройдет онлайн 8 сентября, начало в 15 часов 30 минут. Каждый сможет задать вопросы по делу и на пользу бизнесу в открытом чате, отметил в своем Telegram-канале заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

Прямая трансляция - по ссылке.

В Тюменской области работает делегация Федеральной антимонопольной службы России во главе с заместителем руководителя ФАС Тимофеем Нижегородцевым.

Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

"Сегодня обсуждали развитие конкуренции вместе с главами ведомств всего Уральского округа. Наш регион отмечен на высоком уровне. Мы за здоровую конкуренцию. Она заставляет деловых людей стремиться к совершенству. Так растет качество тюменских товаров и услуг, формируется конкурентная цена, ведь у покупателя всегда есть выбор", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что регион всегда готов помочь предпринимателям совершенствоваться.

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# инвестиции , инвестиционный климат

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