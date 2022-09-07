Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области пройдет онлайн

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Тюменской области пройдет онлайн 8 сентября, начало в 15 часов 30 минут. Каждый сможет задать вопросы по делу и на пользу бизнесу в открытом чате, отметил в своем Telegram-канале заместитель главы региона Андрей Пантелеев.

Прямая трансляция - по ссылке.

В Тюменской области работает делегация Федеральной антимонопольной службы России во главе с заместителем руководителя ФАС Тимофеем Нижегородцевым.

| Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева | Фото: Telegram-канал заместителя губернатора Тюменской области Андрея Пантелеева

"Сегодня обсуждали развитие конкуренции вместе с главами ведомств всего Уральского округа. Наш регион отмечен на высоком уровне. Мы за здоровую конкуренцию. Она заставляет деловых людей стремиться к совершенству. Так растет качество тюменских товаров и услуг, формируется конкурентная цена, ведь у покупателя всегда есть выбор", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что регион всегда готов помочь предпринимателям совершенствоваться.