Первый баббл-дом в Тюмени пользуется популярностью

| Фото: Фонд микрофинансирования Тюменской области | Фото: Фонд микрофинансирования Тюменской области

Первый баббл-дом в Сибири открыли 30-летние тюменцы Ольга и Денис Майоровы. Клиенты, в основном, - тюменцы, но были гости из Югры, с Ямала, Кургана, Екатеринбурга и Москвы.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала индивидуальный предприниматель Ольга Майорова.

"Открылись мы в августе 2021 года. Работаем в сфере туристических услуг по предоставлению мест для временного проживания. Все делаем сами вдвоем с мужем: ведем социальные сети, принимаем бронь, встречаем гостей, занимаемся уборкой между заселениями", - пояснила она.

Во время пандемии семейная пара осталась без работы и задумались о своем деле.

"Сами любим отдыхать на природе в палатках, чтобы было при этом тихо, никакой громкой музыки, шумных компаний. В Тюменской области сложно найти тихое, уютное место, для спокойного семейного отдыха. В 2020 году приобрели в собственность земельный участок в Тюменском районе - 25 км от города по Ялуторовскому тракту, д. Кыштырла, на котором оборудовали туристический кемпинг "Место в лесу"", - рассказала Ольга.

Для размещения гостей в кемпинге построили два дома: баббл-дом – это прозрачная надувная палатка в форме шара для проживания летом и каркасный скандинавский дом "Лагом" с большим панорамным окном, который утеплен для проживания зимой. Имеется оборудованная мангальная зона. На участке есть электричество и водоснабжение.

В связи с тем, что жить в бабл-доме зимой нельзя, молодые предприниматели приняли решение о строительстве второго каркасного дома. Для этих целей в Фонде микрофинансирования Тюменской области им предоставили займ в 1 млн рублей для приобретения строительных и отделочных материалов, оплаты услуг сторонних организаций.

"Вдохновение на покупку такого необычного дома пришло от острова Бали, там отели из шаров стоят вдоль океана на побережье и пользуются огромным спросом. Захотелось в нашем регионе создать что-то похожее. Бабл-дом отечественного производства, заказали его на заводе по изготовлению надувных конструкций, они нам отшили шар под заказ", - пояснила Ольга.

По ее словам в России всего четыре таких дома: в Питере, Томске, Екатеринбурге и теперь в Тюмени.

"Но у нас самый большой бабл-дом из существующих. Диаметр составляет пять метров, когда в других всего три метра. Такой необычный дом пользуется популярностью у туристов. В сезон у нас всегда стопроцентная занятость и запись на месяц вперед. Нам до сих пор не верится, что у нас все получилось, к нам ездят гости, про нас знают, мы еще не до конца осознаем масштаб", - поделилась бизнеследи.

Для того, чтобы бабл-дом всегда был надутым, необходимо круглосуточно обеспечивать работу вентилятора. За год работы кемпинга зафиксировано пять случаев отключения электроэнергии.

"Но на этот случай у нас имеется генератор, который позволяет обеспечить бесперебойную работу всего оборудования", - отметила Ольга.

Ирина Шемякина